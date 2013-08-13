بابا الفاتيكان يستقبل فريقي إيطاليا والأرجنتين لكرة القدم

استقبل البابا فرانسيس بابا الفاتيكان بمقر الكرسى الرسولى ظهر اليوم الثلاثاء أعضاء فريقي إيطاليا والارجنتين لكرة قدم ، عشية المباراة الودية على شرف البابا بين فريقى البلدين على ملعب روما الأولمبي .

ودعا البابا اللاعبين “إلى أن يبقوا بشرا يحملون الانسانية” ، وأردف “سيكون من الصعب علي اختيار فريق بينكما أشجعه ، لكن لحسن الحظ أن المباراة ستكون ودية ، فليبارككم الرب” ، لكن “أطلب منكم أن تصلوا لأجلي لكي أتمكن أنا أيضا من لعب مباراة صادقة وشجاعة لأجل كل واحد منا ، في الملعب الذي وضعني الله فيه” .

وأشار البابا بيرجوليو إلى أن “كرة القدم يجب ألا تفقد طابعها الرياضي” ، مبينا أن “سلوك الهواة من شأنه أن يسهم في القضاء على العنف والتمييز” ، فـ”كرة القدم على غرار الرياضات الأخرى أصبحت حلقة أعمال تجارية كبرى” ، لذلك “عليكم العمل لأن لا تفقد الطابع الرياضي” .

وخلص البابا إلى القول “عندما يلتزم اللاعبون بسلوك الهواة في اللعب ، تغتني الملاعب بالإنسانية ويختفي العنف ، هذه المشكلة التي تعانيها الملاعب، وتتأثر بها سلبيا المدرجات .

أ ش أ