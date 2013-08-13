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بابا الفاتيكان يستقبل فريقي إيطاليا والأرجنتين لكرة القدم

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بابا الفاتيكان يستقبل فريقي إيطاليا والأرجنتين لكرة القدم بابا الفاتيكان يستقبل فريقي إيطاليا والأرجنتين لكرة القدم

بابا الفاتيكان يستقبل فريقي إيطاليا والارجنتين لكرة قدم

استقبل البابا فرانسيس بابا الفاتيكان بمقر الكرسى الرسولى ظهر اليوم الثلاثاء أعضاء فريقي إيطاليا والارجنتين لكرة قدم ، عشية المباراة الودية على شرف البابا بين فريقى البلدين على ملعب روما الأولمبي .

ودعا البابا اللاعبين “إلى أن يبقوا بشرا يحملون الانسانية” ، وأردف “سيكون من الصعب علي اختيار فريق بينكما أشجعه ، لكن لحسن الحظ أن المباراة ستكون ودية ، فليبارككم الرب” ، لكن “أطلب منكم أن تصلوا لأجلي لكي أتمكن أنا أيضا من لعب مباراة صادقة وشجاعة لأجل كل واحد منا ، في الملعب الذي وضعني الله فيه” .

وأشار البابا بيرجوليو إلى أن “كرة القدم يجب ألا تفقد طابعها الرياضي” ، مبينا أن “سلوك الهواة من شأنه أن يسهم في القضاء على العنف والتمييز” ، فـ”كرة القدم على غرار الرياضات الأخرى أصبحت حلقة أعمال تجارية كبرى” ، لذلك “عليكم العمل لأن لا تفقد الطابع الرياضي” .

وخلص البابا إلى القول “عندما يلتزم اللاعبون بسلوك الهواة في اللعب ، تغتني الملاعب بالإنسانية ويختفي العنف ، هذه المشكلة التي تعانيها الملاعب، وتتأثر بها سلبيا المدرجات .

 

أ ش أ

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