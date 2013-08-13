بني سويف تترقب وصول البتيتي.. وحالة حزن لاستبعاد عابدين ابن المحافظة

كتب : محمد خلف أمين منذ 38 دقيقة

تباينت آراء أهالي بني سويف بين الفرحة العارمة لرحيل المحافظ الإخواني الدكتور عادل عبد المنعم، الذي لم يباشر عمله بالمحافظة سوى 10 أيام، وبين الحزن على عدم تعيين ابن بني سويف ومحافظها ووزير التنمية المحلية الأسبق أحمد زكي عابدين، والذي شهدت عدة مناطق ومراكز ببني سويف حملات شعبية واسعة لتأييد عودته محافظا، في الوقت الذي تحفظ فيه العديد من المواطنين على تكوين رأي حول المحافظ الجديد المستشار محمد مجدي البتيتي، والذي فشل العديد من السياسيين وأصحاب الرأي في معرفة أي بيانات شخصية له أو سابق خبراته في العمل الميداني.

يقول محمد إبراهيم عويس أمين حزب التجمع ببني سويف، "أننا ـ رغم مظاهر الحزن التي تجتاح الكثيرين من أهالي المحافظة ، لعدم تعيين " عابدين " محافظا للمرة الثانية في بني سويف ، إلا أننا ما زلنا في انتظار قدوم المحافظ الجديد " البتيتي " ولن نتعجل في الحكم على منهجه وأسلوب عمله انتظارا لما ستسفر عنه الأيام القادمة وسياسته العامة ، ووقتها سوف يكون الحكم للشارع وللميدان".

وتؤكد فاتن يوسف سكرتير عام لجنة الوفد ببني سويف "إننا لن نتعجل في الحكم على المستشار " البتيتي " إلا بعد أن نتابع ما سوف يقدمه لأبناء المحافظة، التي تحتاج الكثير من الجهد في مجال تقليل البطالة وزيادة معدلات الاستثمار، بخاصة أنها محافظة واعدة في مجال الاستثمار بما تمتلكه من مقومات تعدينية وزراعية وسياحية".

وأكد معتز زهران استشاري أول الرياضيات بتعليم بني سويف، "إن شعب المحافظة ينتظر الكثير من المحافظ الجديد، لمعالجة تدني مستوى الخدمات في المحافظة، وانتشالها من حالة الفقر التي تعيشها أغلب الأسر السويفية"، وقال "إننا كنا ننتظر أن يتم تعيين ابن بني سويف " أحمد عابدين " الأدرى بهمومها ومشكلاتها والذي حقق طفرة تنموية بها ، قبل نقله محافظا لكفر الشيخ ، إلا أننا نأمل أن يكون قدوم " البتيتي " استمرارا لمسيرة عابدين".