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منظمة الصحة العالمية: الرضاعة الطبيعية تقلل من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي

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منظمة الصحة العالمية: الرضاعة الطبيعية تقلل من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي منظمة الصحة العالمية: الرضاعة الطبيعية تقلل من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي

كتب : ندى سامي الثلاثاء 13-08-2013 14:37

أفادت منظمة الصحة العالمية، أن الأفراد الذي يُرضعون رضاعة طبيعية في طفولتهم أقل عرضة لزيادة الوزن أو السمنة في مرحلة لاحقة من العمر، كما أنهم قد يكونوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري ويكون أداؤهم أفضل في اختبارات الذكاء، وبالرغم من ذلك تشير الاستطلاعات إلى أن نسبة الرضع المقصورة تغذيتهم على الرضاعة الطبيعية لمدة ستة أشهر هي 38٪ فقط في جميع أنحاء العالم.

وأضافت المنظمة أن الرضاعة الطبيعية تعود بالفائدة على الأمهات المرضعات أيضًا، فالرضاعة الطبيعية الخالصة توفر حماية لأمهات بنسبة 98٪ في الأشهر الستة الأولى عقب الولادة، كما أنها تقلّل من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي والمبيض في وقت لاحق من العمر وتساعد النساء على العودة إلى وزنهن في مرحلة ما قبل الحمل بشكل أسرع.

وأضافت الدكتورة كارمن كازانوفاس، الخبيرة في الرضاعة الطبيعية من إدارة التغذية من أجل الصحة والتنمية في المنظمة، أن جميع الأمهات تقريبًا قادرات جسديًا على إرضاع أطفالهن طبيعيًا، وأن الرضاعة الطبيعية من أفضل مصادر تغذية الرضع وصغار الأطفال وهي واحدة من أنجح السبل الكفيلة بالحفاظ على صحتهم وبقائهم.

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