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القوى السياسية بالشرقية ترحب باختيار "سعيد عبدالعزيز" محافظًا للإقليم

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القوى السياسية بالشرقية ترحب باختيار "سعيد عبدالعزيز" محافظًا للإقليم القوى السياسية بالشرقية ترحب باختيار "سعيد عبدالعزيز" محافظًا للإقليم

كتب : نظيمة البحراوي وأحمد محمود منذ 10 دقائق

رحبت القوى السياسية بالشرقية، بتعيين الدكتور سعيد عبد العزيز علي عثمان، محافظًا للشرقية، مشيرين إلى أنهم رغم عدم معرفتهم الكاملة به، إلا أن تعيين محافظ "مستقل" أمر جيد، مؤكدين أن الحكم عليه سيكون من خلال أدائه.

وقال منصور الشتري، الأمين العام للحزب الناصري بالشرقية، إن المحافظ الجديد عمل في السابق أستاذا بالمعهد القومي للبحوث والتخطيط، وابن محافظة الشرقية، وقامة علمية كبيرة.

وتابع: "نأمل برؤيته الصائبة في أن يعيد تخطيط مدينة الزقازيق، وإعادة الأمن والانضباط للشارع، وتحقيق تنمية شاملة بالمحافظة.

من جانبه، قال إسلام مرعي، الأمين العام للحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي بالشرقية، إن الأحزاب رشحت بعض الشخصيات لتولي منصب المحافظ واستبعادهم جميعًا لن يؤثر على تقييم المحافظ الجديد، لافتًا إلى أنهم مستعدون للتعاون معه لحل مشكلات المحافظة، مؤكدًا على الوقوف بجانبه، ومساندته في حال قيامه بعمله على أكمل وجه، واتخاذ خطوات جادة للقضاء على مشاكل المحافظة التي يعانى منها الأهالي منذ أكثر من 30 عامًا.

وطالب الدكتور عاطف عامر، الأستاذ بكلية العلوم بجامعة الزقازيق، ومنسق القوى الثورية بالجامعة، بأن يكون المحافظ على مسافة واحدة من كافة الأحزاب السياسية بما فيها الحرية والعدالة، وألا يعمل على إقصاء أي طرف، ويسعى للتواصل مع الجميع للعمل الجاد والبناء للقضاء على مشاكل المحافظة التي تؤرق الأهالي، مثل الوقود والخبز والكهرباء والأمن ونقص مياه الشرب والري ومشاكل الصرف الصحي.

كما طالبه بأن يعمل تقديم رؤية استراتيجية وخطة ممنهجة وواضحة المعالم، للقضاء على مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل مناسبة لأبناء المحافظة.

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