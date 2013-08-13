واشنطن تدعو بنجلادش إلى إطلاق سراح ناشط حقوقي

كتب : ا ف ب منذ 57 دقيقة

دعت الولايات المتحدة الاثنين، بنجلادش إلى إطلاق سراح ناشط معروف في حقوق الإنسان، محذرة من تأثير هذا الإجراء على المجتمع المدني.

وكانت الشرطة أوقفت مساء السبت عادل الرحمن خان، أمين سر المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان أوديكار، بعدما طالبت منظمته السلطات بالكشف عن ملابسات ملاحقة محتجين إسلاميين.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف إن الولايات المتحدة قلقة جدا من توقيف الناشط الحقوقي، مضيفة أن اعتقاله يؤدي إلى إحباط المجتمع المدني وله صدى سلبي في العالم.

وتابعت "ندعو سلطات بنجلادش إلى الإفراج عنه فورا وأن تتابع الحكومة أي قضايا قانونية عبر إجراءات قضائية عادلة وشفافة".

وقالت الشرطة في بنجلادش إنها تستجوب خان بسبب معلومات "كاذبة ومفبركة" حول قمع احتجاجات قام بها نحو سبعين ألف إسلامي في الخامس والسادس من مايو، وأوضحت أنها أحصت 11 جثة بما فيها واحدة لضابط ضرب على رأسه بساطور، لكن في تقرير نشر الشهر الماضي، قالت منظمة أوديكار إن ستين شخصا قتلوا في قمع هذه الاحتجاجات.

وتقيم الولايات المتحدة بشكل عام، علاقات ودية مع بنجلادش ثالث أكبر دولة مسلمة في العالم في عدد السكان، وقد دعمت الجهود الأمريكية لمكافحة تنظيم القاعدة.