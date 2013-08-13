بالصور| العرض الأول لفيلم "The Mortal Instruments: City of Bones"

كتب : إنجي رأفت الثلاثاء 13-08-2013 12:28

حضر عدد كبير من الممثلين، العرض الأول لفيلم "The Mortal Instruments: City of Bones" في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

وتألقت الممثلة ليلي كولينز على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانًا أبيض قصير، وحذاء أبيض ذا كعب عال، وكشف الفستان الوشم المرسوم على ظهرها، وهو عبارة عن كتابة لجملة "Love always and forever" أو "حب دائمًا وإلى الأبد".

وجذبت الممثلة أشلي جريني الأنظار بفستان أبيض قصير وأنيق وحذاء ذي كعب عالي لونه بيج فاتح، وحضرت معها الممثلة بيلا ثورني والراقصة جوليان جوج.

الفيلم من إخراج هارولد زورت، وبطولة الممثل جامي كامبل والممثلة ليلي كولينز والممثلة لينا هيدي، ومن المفترض عرض الفيلم يوم 21 أغسطس بجميع دور العرض في بريطانيا.