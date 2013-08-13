أخبار عاجلة

أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

بالصور| العرض الأول لفيلم "The Mortal Instruments: City of Bones"

Google+ Print
بالصور| العرض الأول لفيلم "The Mortal Instruments: City of Bones" بالصور| العرض الأول لفيلم "The Mortal Instruments: City of Bones"

كتب : إنجي رأفت الثلاثاء 13-08-2013 12:28

حضر عدد كبير من الممثلين، العرض الأول لفيلم "The Mortal Instruments: City of Bones" في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

وتألقت الممثلة ليلي كولينز على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانًا أبيض قصير، وحذاء أبيض ذا كعب عال، وكشف الفستان الوشم المرسوم على ظهرها، وهو عبارة عن كتابة لجملة "Love always and forever" أو "حب دائمًا وإلى الأبد".

وجذبت الممثلة أشلي جريني الأنظار بفستان أبيض قصير وأنيق وحذاء ذي كعب عالي لونه بيج فاتح، وحضرت معها الممثلة بيلا ثورني والراقصة جوليان جوج.

الفيلم من إخراج هارولد زورت، وبطولة الممثل جامي كامبل والممثلة ليلي كولينز والممثلة لينا هيدي، ومن المفترض عرض الفيلم يوم 21 أغسطس بجميع دور العرض في بريطانيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام