الآثار السيئة لمادة الكافيين على نمو مخ الجنين أثناء الحمل

أوضحت أحدث الدراسات العلمية التى قام بها فريق من الباحثين الفرنسيين فى المعهد الوطنى للصحة والأبحاث الطبية الفرنسية برئاسة / بيير - جريسنس / فى مستشفى / روبير - دوبزيه / فى باريس، وأستاذ طب الأطفال المبتسرين أن تناول بصفة منتظمة لمادة الكافيين الموجودة فى الشاى والشيكولاتة والمشروبات المنشطة وبعض أنواع الصودا والكحوليات والتدخين أثناء فترة الحمل تؤذى نمو مخ الجنين.

وقد أجرى العلماء تجاربهم على مجموعة من الفئران، حيث تم إضافة مادة الكافيين فى المياه الذى يشربها أنثى الفأر أثناء فترة الحمل وبمقدار اثنين إلى ثلاثة فناجين يوميا، فتبين أنها تخفض للنصف سرعة هجرة بعض الخلايا العصبية إلى المخ وأن الفئران الصغار معرضون خلال أقل من أسبوع إلى التعرض لأزمات الصرع وعند الكبر أى فى مرحلة الشباب يعانون من اضطراب فى الذاكرة مما يتطلب منع استخدام الحامل لهذه المادة حتى أثناء فترة الرضاعة.