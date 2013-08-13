مدير أمن القليوبية يعتمد الحركة الداخلية للشرطة

اعتمد اللواء محمود يسرى مدير امن القليوبية الحركة الداخلية لقيادات وضباط الشرطة بالمحافظة .

شملت الحركة فيما يتعلق بمنصب المأمور نقل كلا من العميد بلال لبيب لمركز قليوب ، والعميد فتحى عفيفى لمركز الخانكة ،و العميد ممدوح عبداللطيف لقسم اول شبرا الخيمة ، والعقيد عادل سلامة لمركز بنها ، العميد هانى الهامى لقسم ثان شبرا الخيمة ، والعميد عمر ابو زيد القناطر الخيرية ، والعميد ايهاب محمد هاشم مأمورا لقسم قليوب ،والمقدم محمد سلامة مامورا لمركز قها ، والعقيد مجدى عثمان راشد مأمورا لقسم بنها.

وشملت الحركة تغير فى رؤساء المباحث حيث تولى الرائد هانى أبو سريع رئيسا لمباحث القناطر الخيرية، والرائد وائل محمد شوقى رئيسا لمباحث مركز الخانكة ، والرائد شريف محمد نبيل رئيسا لمباحث قسم الخانكة ، والرائد محمد سعيد مرسى رئيسا لمباحث قسم بنها ، والرائد احمد فاروق رئيسا لمباحث قسم قليوب ، والرائد شريف عبدالفتاح حسام رئيسا لمباحث الخصوص ، والنقيب محمد رضا الشاذلى رئيسا لمباحث مركز كفر شكر ، والنقيب احمد سامى خضير رئيسا لمباحث مركز طوخ ، والنقيب محمد السيد سرحان رئيسا لمباحث مركز شبين القناطر ، والنقيب امير الكومى رئيس لمباحث قها ، فيما تم الابقاء على المقدم محمد نصر رئيساً لمباحث قسم أول شبرا الخيمة والمقدم مصطفى لطفى رئيسا لمباحث قسم ثان شبرا الخيمة والرائد أحمد عادل رئيسا لمباحث العبور.

وشهدت المديرية عدة تنقلات ، حيث تم نقل العميد أشرف خليفة من قسم المرتبات إلى قسم الترحيلات ، ونقل العقيد نبيل عدلى من إدارة المرور إلى قسم المركبات ، ونقل العميد سامى عبدالله من قسم قها مديرًا لإدارة تأمين المستشفيات ، وتعيين المقدم عبدالحميد زهير وكيل إدارة العلاقات العامة بالمديرية ، ونقل العقيد سيد الحمراوى من نادى الشرطة ببنها مديرًا لإدارة الشئون القانونية والمتابعة ، ونقل العقيد أشرف سعيد من مركز كفر شكر إلى إدارة المرور ، وفوزى عبدربه لقسم التوريدات والمخازن ، واللواء سيد مشرف مديرًا لإدارة الطرق التأمين والمنافذ ، وترقية اللواء على عبد المقصود مديرًا لإدارة الحماية المدنية ، والعقيد جلال عزيز رئيس قسم المعلومات الجنائية ، والنقيب عادل فكرى من مباحث المرور لوكيل قسم المباحث الجنائية لجرائم المال ، والمقدم عبد الله جلال وكيل البحث الجنائى بالخصوص ، والعقيد حازم الديب رئيس مباحث الأموال العامة ، والمقدم أحمد الخولى وكيل البحث الجنائى بشبرا الخيمة ، والرائد مصطفى الغواص رئيس مباحث المرور.