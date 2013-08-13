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«محطة الأحلام» يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

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«محطة الأحلام» يتصدر إيرادات السينما الأمريكية «محطة الأحلام» يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

كتب : رويترز الثلاثاء 13-08-2013 10:19

احتل فيلم الحركة والخيال العلمى الجديد «محطة الأحلام» إيرادات السينما فى أمريكا الشمالية الأسبوع الحالى مسجلاً 30.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة مات ديمون وجودى فوستر ومن إخراج نيل بلومكامب. ويدور الفيلم، الذى تم إطلاقه فى مسارح سينمائية بتقنية «i max» حول الحياة فى عام 2154 ميلادية، حيث تم تدمير كوكب الأرض تماماً وظهر كوكب آخر فضائى يسمى «إیلیزیم» ويتم عرض جوانب الحياة بين الكوكبين سواء سياسياً أو اجتماعياً.

وقد أشار مخرج الفيلم «نيل بلومكامب» إلى أن الفيلم ليس مجرد خيال علمى، بل هو إسقاط على الواقع الحالى، حيث يكشف عن المأزق الذى يعانيه سكان الأرض حالياً، فقلة فقط هم من يعيشون فى ثراء ورفاهية، ويعيشون كل متع الحياة وهو ما يمثله سكان كوكب «إیلیزیم»، أما البقية فهم سكان الأرض الذين يعانون من الفقر والجهل والمرض ومعاناة تستمر طيلة الحياة.

وتلعب «جودى فوستر» دور السكرتيرة «Jessica Delacourt» المسئولة عن الحفاظ على نمط الحياة المرفه على كوكب «إیلیزیم» والتى تحاول توظيف العديد من المرتزقة لمنع أى محاولات للهجرة غير الشرعية من سكان كوكب الأرض لهم، وتحدث العديد من المطاردات الشيقة وينتهى الأمر بأن يصبح كل مواطن على كوكب الأرض هو مواطن على «إیلیزیم» الذى يصفونه بالجنة.

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