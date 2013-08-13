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الأجواء تفرض التمديد على مصطافي بلجرشي

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الأجواء تفرض التمديد على مصطافي بلجرشي الأجواء تفرض التمديد على مصطافي بلجرشي

 خالد ظهران (بلجرشي)

شهدت محافظة بلجرشي وأغلب محافظات ومتنزهات الباحة بشكل عام حتى أمس أجواء ضبابية وغائمة وباردة، بعدما تساقطت الأمطار في العديد من المواقع، حيث أغرت هذه الأجواء الرائعة زوار المنطقة والمصطافين من داخل المملكة وخارجها إلى تمديد إجازاتهم وتأخير سفرهم لقضاء أطول فترة ممكنة في تلك الأجواء الساحرة.وأوضح حمد اليحمد من دولة الكويت أن أجواء الباحة ساحرة، وأجبرتنا مع التنظيم والإمكانات المتاحة بالمتنزهات مثل غابة رغدان والشكران إلى تمديد إقامتنا بها، حيث نبقى في أحضان الطبيعة. وبين كل من محمد ظافر وخالد الشدوي وعلي الأصنق وعبدالله غميدي وصالح أحمد وسعيد بارود أن أجواء الباحة ضباب ومطر وبرد وطبيعة ساحرة، استكملت بالخدمات المثالية، الأمر الذي يغري الجميع على البقاء كل الإجازة حتى قرب بدء المدارس، لأنها أجواء لا تعوض، معربين عن شكرهم لإمارة الباحة على اهتمامها با?رتقاء بسياحة الباحة.

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