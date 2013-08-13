أخبار عاجلة

أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

مصرع أحد أخطر قادة الإرهاب بسيناء.. وجهاديون يهربون إلى غزة

Google+ Print
مصرع أحد أخطر قادة الإرهاب بسيناء.. وجهاديون يهربون إلى غزة مصرع أحد أخطر قادة الإرهاب بسيناء.. وجهاديون يهربون إلى غزة
مصادر: الغارة ضربت اجتماع 30 من أهم القيادات الجهادية

كتب : أحمد عبدالعظيم ومحمد مقلد وحاتم حمدى وخالد الأمير وأمير وجدى الثلاثاء 13-08-2013 09:51

قالت مصادر سيادية إن طائرات الأباتشى العسكرية قتلت أحد القادة الميدانيين للجماعات الجهادية فى منطقتى جبل الحلال ووادى الجرم، خلال الهجوم الأخير على العناصر الإرهابية فى الشيخ زويد أمس الأول، وأوضحت أن القتيل يدعى يونس الجرمى، وأن شقيقه يوسف أحد المشتبه بضلوعهم فى مذبحة رفح، وقالت إن الحالة المعنوية لتلك العناصر أصبحت سيئة للغاية، بعد مقتل عدد من قياداتها. وقالت مصادر إن القوات المسلحة طاردت 8 مسلحين أمس، أثناء هروبهم عبر الأنفاق إلى غزة. وأشارت إلى أن القوات كثفت وجودها على الطرق بين شمال سيناء وجنوبها، بعد معلومات عن محاولة تكفيريين الانتقال إلى رأس سدر، هرباً من ضربات الجيش. وأكد شهود عيان فى رفح هروب العشرات من العناصر الجهادية أمس الأول إلى غزة، عقب الغارة الجوية، على بؤر الإرهابيين فى قرية التومة. وقالوا إن الجماعات الجهادية دفنت قتلاها صباح أمس الأول، فى جنازة محدودة وسط سرية تامة، ومنعت التصوير.

وكشف مصدر مقرب من الجهاديين أن الغارة نُفذت أثناء اجتماع 30 من أهم قياداتهم فى سيناء، لمناقشة الثأر لقتلى القصف الصاروخى فى العجراء، وأن «الأباتشى» رصدت مكانهم قبل يوم من الغارة.

وقالت المصادر إن الجيش ضبط 5 إرهابيين، بينهم عنصر ينتمى لجماعة «أنصار بيت المقدس».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة