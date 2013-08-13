تضخم أسعار المساكن في بريطانيا يقفز إلى "مستويات 2006"

كتب : رويترز الثلاثاء 13-08-2013 04:00

أظهر مسح نشر اليوم أن أسعار المساكن في بريطانيا ترتفع بأسرع وتيرة لها في سبع سنوات، وهو ما قد يزيد المخاوف من أن حوافز الأقراض الحكومية تخلق فقاعة عقارية جديدة.

وقفز مؤشر أسعار المساكن للمعهد الملكي للمساحين القانونيين إلى +36 في يوليو من +21 في يونيو و+5 في مايو. وهذه هي أعلى قراءة للمؤشر منذ نوفمبر 2006، وواحدة من أكبر الزيادات في فترة مدتها ثلاث سنوات منذ أن بدأ إجراء المسح في 1978.

وتتوافق نتائج المسح مع معلومات من بنوك الأقراض العقاري تشير إلى عودة الثقة في سوق العقارات. وقال بنك هاليفاكس، الأسبوع الماضي، إن تضخم أسعار المساكن قفز إلى 4.6 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى يوليو، ومن المرجح أن يواصل الارتفاع في الأشهر القادمة.

وأشار البنك المركزي البريطاني الأسبوع الماضي إلى أنه من المرجح أن يبقى أسعار الفائدة عند مستواها القياسي المنخفض لثلاث سنوات أخرى على الأقل. وبالإضافة إلى حوافز حكومية لخفض تكلفة القروض العقارية ومساعدة الأفراد على شراء العقارات فإن ذلك قد يدعم قوة الدفع الصعودية لأسعار المساكن لبعض الوقت.