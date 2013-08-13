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شرطة رأس الخيمة تخفض المخالفات المرورية (50%) لمدة 3 أشهر

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شرطة رأس الخيمة تخفض المخالفات المرورية (50%) لمدة 3 أشهر شرطة رأس الخيمة تخفض المخالفات المرورية (50%) لمدة 3 أشهر

بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم إمارة رأس الخيمة – حفظه الله- تبدأ القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بتخفيض المخالفات المرورية (50%) ولمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من يوم الأحد الموافق  18/8/2013م، وذلك من منطلق حرص سموه على التخفيف على أفراد المجتمع.

وأوضح العميد محمد النوبي محمد نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، بأن هذه المكرمة تعتبر من ضمن المكرمات العديدة التي يقدمها سموه لأبنائه من مواطنين و مقيمين على حد سواء ، وأن هذه التوجيهات السامية ستسهم بشكل كبير في التسهيل على أصحاب المركبات المخالفة و التي تترتب عليهم مبالغ كبيرة من جراء المخالفات المتراكمة من تسوية أوضاعهم و دفع قيمة المخالفات بعد منحهم الخصم الممنوح من قبل سموه.

وأشار نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة   بأن الخصم يشمل فقط المخالفات المرورية الخاصة بضبط أجهزة الرادار  المرتكبة في إمارة رأس الخيمة و على مختلف لوحات أرقام السيارات، و أنه تم تحديد فترة الخصم بثلاثة أشهر فقط، وذلك لحث كافة السائقين الذين تترتب على مركباتهم أية مخالفات لسرعة العمل على الاستفادة من الخصم الممنوح و دفع المخالفات المتراكم عليهم، مؤكداً في الوقت ذاته بأن الخصم تم إدراجه في النظام المروري الموحد على مستوى الدولة وذلك ليتمكن المخالفين من دفع مخالفاتهم من أي إدارة من إدارات المرور والدوريات على مستوى الدولة، وذلك تسهيلاً عليهم و مراعاة لظروف بعد المسافة على البعض منهم ، داعياً إلى أهمية أن يشارك الجميع في الحفاظ على الثروة الحقيقة للوطن والمتمثلة في الشباب من خلال التكاتف جنباً إلى جنب، في وضع حد للحوادث المرورية التي تعتبر هاجساً يؤرق المجتمع، و العمل على الالتزام بالأنظمة و القوانين المرورية و التقيد بالسرعات المحددة على الطرقات سواء الداخلية أو الخارجية.
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