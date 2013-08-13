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قريبا.. حبة سحرية تقضى على مرض السكر

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قريبا.. حبة سحرية تقضى على مرض السكر قريبا.. حبة سحرية تقضى على مرض السكر

نيويورك (أ.ش. أ)

توصل فريق من العلماء الأمريكيين إلى تطوير عقار جديد أطلق عليه اسم "الحبة السحرية" لديه القدرة على وقف تطور حالات الإصابة بمرض السكر الأكثر تعقيدا، خاصة فى مراحله الأولى ليصبح أحد الأسلحة الفتاكة والحيوية فى القضاء على هذا المرض الذى يفتك بالملايين حول العالم.

فقد أظهرت التجارب الأولية التى أجريت على عقار"تيبليزوماب" التجريبى نجاحه فى وقف التدمير الكامل للخلايا المنتجة للأنسولين، وهو ما يعنى الحيلولة دون تنامى حدة المرض فى حال الإصابة به أو الوقاية منه فى حال عدم الإصابة به بعد.

ويرى الباحثون أن العقار المطور الجديد يفتح المجال لإمكانية جديدة وحقيقية للتشخيص المبكر والعلاج للمرض قبل وقت كاف من بدايته خاصة مرض السكر النوع الأول الذى يلعب العامل الوراثى دورا هاما فى الإصابة به للحيلولة دون وقوع الشخص فريسة لأعراضه الجانبية مثل فقدان البصر وأمراض القلب والفشل الكلوى وبتر الأطراف.

وشدد الباحثون على أن أكثر الفئات استفادة من الحبة السحرية هم المرضى الذين لا يزالون فى المراحل الأولى للإصابة والذين لا تزال أجسامهم قادرة على السيطرة على استقرار مستويات السكر فى الدم ليستقر على المستوى المعتدل دون الحاجة لحقن الأنسولين.

وأسفرت التجارب الأولية التى أجريت على العقار الجديد – والتى نشرت نتائجها فى العدد الأخير من مجلة "أمراض السكر" الطبية الأمريكية على الإنترنت – فاعليته فى تحفيز الجسم على إنتاج الأنسولين الطبيعى لمدة عامين متواصلين دون الحاجة لتدخلات خارجية.

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