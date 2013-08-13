مركز الخطوط بمكتبة الإسكندرية ينظم حفلا ختاميا للبرنامج الصيفى للأطفال

ينظم مركز الخطوط بمكتبة الإسكندرية الحفل الختامى للبرنامج الصيفى للأطفال والنشء الذى أقيم للعام التاسع على التوالى، وذلك الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق 15 أغسطس، بالمسرح الصغير بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

يأتى الحفل ختاماً للدورة التدريبية التى نظمها المركز خلال إجازة العام الدراسى وتضمنت ورشة اللغات القديمة مثل الهيروغليفية والقبطية، وذلك حتى العصر الرقمى، وورشة جماليات الخط العربى، وجاء البرنامج انطلاقًا من إيمان المكتبة بأهمية دراسة نشأة الكتابة وتطورها فى جميع ثقافات وحضارات العالم بشكل عام، وغرس أهمية الالتفاف إلى الحضارة المصرية القديمة بشكل خاص لخلق وعى أثرى خلال تعلم اللغة المصرية القديمة ودراسة موضوعات تتعلق بالحضارة القديمة.

وقد أبدى الطلاب خلال هذه الدورة تفاعلاً كبيراً وحماساً شديداً لتعلم الخط الهيروغليفى، كما تميز بعض الطلبة بالدقة فى الرسم والتلوين، والقدرة على جمع المعلومات بأنفسهم لعمل أبحاث مبسطة مستخدمين الكتب والإنترنت.

وتضمن برنامج اللغات القديمة هذا العام ورشة اللغة اليونانية القديمة التى تعلم فيها الأطفال نطق الأبجدية اليونانية القديمة وقراءة وكتابة كلمات بسيطة عن طريق بعض الألعاب التعليمية والأعمال الفنية، كنحت الحروف اليونانية باستخدام عجينة السيراميك، وكذلك تميز البرنامج بورشة اللغة القبطية والتى تعلم فيها الأطفال بعض الكلمات القبطية البسيطة والتى مازال الكثير منها يستخدم فى اللغة العامية المصرية حتى الآن.

وقد شمل البرنامج على زيارة إلى متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية للتعرف على القطع الأثرية التى تعود لعصور مصر المختلفة، وكذلك زيارة لمتحف المخطوطات الذى يحتوى على أكثر من 120 مخطوط وكتاب نادر.

وقدم البرنامج عرضًا للبانوراما الحضارية (Culturama) التى تعرض التراث المصرى منذ 5000 عام وحتى يومنا هذا بالاعتماد على الوسائط المتعددة، وتلقى الضوء على التراث المصرى القديم والتراث القبطى والتراث الإسلامى.

> كما زار الطلاب معرض مطبعة بولاق، وهو المعرض الذى يحتوى على ماكينات الطباعة القديمة الخاصة بمطبعة بولاق؛ أول مطبعة حكومية مصرية، حيث أنشئت فى عصر "محمد على" فى عام 1822.

جدير بالذكر أنه من ضمن أهداف مركز الخطوط نشر الاهتمام بدراسة الخط العربى فى المدارس والجامعات، وتحسين الخطوط العربية لدى النشء، لذا أقام المركز ورشة تعليم الخط العربى التى تضمنت أنشطة ثقافية ودراسة لبعض جوانب فن التكوين واللوحة فى الخط العربى وتصميم الخط العربى بالضوء، وهو أحدث وسائل التكنولوجيا لإبراز جماليات الخط العربى، أقيمت الورشة تحت إشراف مجموعة "ومضة"، وهى مجموعة من متطوعى مركز الخطوط تهتم بصياغة الخط العربى بشكل حديث يتواكب مع العصر.