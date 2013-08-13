بالصور..مسيرة لأنصار الإخوان بالفيوم

نظم مؤيدو الرئيس المعزول مسيرة مساء الاثنين بمدينة الفيوم، انطلقت من أمام مسجد الشبان المسلمين بوسط مدينة الفيوم، للمطالبة بعودة الرئيس المعزول لمنصبه.

كان التحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بالفيوم، وأحزاب (الحرية والعدالة، البناء والتنمية، الوسط، الأصالة، الإصلاح)، قد وجهوا دعوة للمشاركة فى مسيرة تنطلق من أمام مسجد الشبان المسلمين بوسط مدينة الفيوم.

وحمل المشاركون صورا للرئيس المعزول وأخرى منددة بالجيش وجابت المسيرة شوارع مدينة الفيوم، ووسط المدينة مرورا بمسجد قايتباى وبحر يوسف وشارع السنترال وسط ترديد الهتافات منها "يسقط حكم العسكر".