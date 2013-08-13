أخبار عاجلة

أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور..مسيرة لأنصار الإخوان بالفيوم

Google+ Print
بالصور..مسيرة لأنصار الإخوان بالفيوم بالصور..مسيرة لأنصار الإخوان بالفيوم

نظم مؤيدو الرئيس المعزول مسيرة مساء الاثنين بمدينة الفيوم، انطلقت من أمام مسجد الشبان المسلمين بوسط مدينة الفيوم، للمطالبة بعودة الرئيس المعزول لمنصبه.

كان التحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بالفيوم، وأحزاب (الحرية والعدالة، البناء والتنمية، الوسط، الأصالة، الإصلاح)، قد وجهوا دعوة للمشاركة فى مسيرة تنطلق من أمام مسجد الشبان المسلمين بوسط مدينة الفيوم.

وحمل المشاركون صورا للرئيس المعزول وأخرى منددة بالجيش وجابت المسيرة شوارع مدينة الفيوم، ووسط المدينة مرورا بمسجد قايتباى وبحر يوسف وشارع السنترال وسط ترديد الهتافات منها "يسقط حكم العسكر".

1.jpg

G5209b2d5da039.jpg

G5209b2d61cce0.jpg

G5209b2d6508f5.jpg

G5209b2d68be23.jpg

G5209b2d6c5186.jpg

G5209b2d738234.jpg

G5209b2d74e5a5.jpg

G5209b2d9b51de.jpg

G5209b2da06cbe.jpg

G5209b2da44ceb.jpg

G5209b2da93a90.jpg

G5209b2dae6e8d.jpg

G5209b2e4681e2.jpg

G5209b2e474534.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365