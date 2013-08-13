أخبار عاجلة

أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ننشر أسماء المصابين فى الاشتباكات بين عائلتين بدمنهور

Google+ Print
ننشر أسماء المصابين فى الاشتباكات بين عائلتين بدمنهور ننشر أسماء المصابين فى الاشتباكات بين عائلتين بدمنهور

قال اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة إن تفاصيل تجدد الاشتباكات التى حدثت مساء أمس بين عائلتى "حبيب" و"عيسى" بدائرة مركز شرطة دمنهور أثناء دفن قتيل عائلة حبيب، تبدأ بقيام الـ4 مصابين من عائلة حبيب بالتوجه إلى منزل أحد أبناء عائلة عيسى، محاولين التعدى عليه مما دفعه لاعتلاء سطح منزله وإطلاق النيران عليهم من سلاح نارى كان بحوزته مما أدى لإصابتهم جميعاً بطلقات نارية فى أماكن متفرقة بالجسم.

وأوضح عبد القادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المصابين هم كل من "ع. إ. ح" 29 سنة، عامل، و"ع. م. ع" 19 سنة فلاح، و"أ. ع. ح" 26 سنة، تاجر، و"م. ر. ح" 19 سنة، عامل، وجميعهم مقيمون بعزبة المنوفى دائرة المركز ومصابين بطلق نارى.

تم إخطار اللواء محمد حبيب مدير أمن البحيرة، وبسؤالهم اتهموا (رمضان. ع. ع) هارب بإحداث إصابتهم من خلال سلاح نارى لخلافات بين عائلة المصابين وعائلة المتهم، والمحرر بشأنها المحضر رقم 7678 /2013 إدارى مركز أبو حمص، وجارى العمل على ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر 17606/2013 جنح مركز دمنهور، وجارى العرض على النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365