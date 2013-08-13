ننشر أسماء المصابين فى الاشتباكات بين عائلتين بدمنهور

قال اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة إن تفاصيل تجدد الاشتباكات التى حدثت مساء أمس بين عائلتى "حبيب" و"عيسى" بدائرة مركز شرطة دمنهور أثناء دفن قتيل عائلة حبيب، تبدأ بقيام الـ4 مصابين من عائلة حبيب بالتوجه إلى منزل أحد أبناء عائلة عيسى، محاولين التعدى عليه مما دفعه لاعتلاء سطح منزله وإطلاق النيران عليهم من سلاح نارى كان بحوزته مما أدى لإصابتهم جميعاً بطلقات نارية فى أماكن متفرقة بالجسم.

وأوضح عبد القادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المصابين هم كل من "ع. إ. ح" 29 سنة، عامل، و"ع. م. ع" 19 سنة فلاح، و"أ. ع. ح" 26 سنة، تاجر، و"م. ر. ح" 19 سنة، عامل، وجميعهم مقيمون بعزبة المنوفى دائرة المركز ومصابين بطلق نارى.

تم إخطار اللواء محمد حبيب مدير أمن البحيرة، وبسؤالهم اتهموا (رمضان. ع. ع) هارب بإحداث إصابتهم من خلال سلاح نارى لخلافات بين عائلة المصابين وعائلة المتهم، والمحرر بشأنها المحضر رقم 7678 /2013 إدارى مركز أبو حمص، وجارى العمل على ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر 17606/2013 جنح مركز دمنهور، وجارى العرض على النيابة العامة.