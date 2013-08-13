تجفيف بعض الفاكهة يمد الجسم بعدة فوائد

أرسل خيرى أحمد 45 عاما، هل الفواكه المجففة يمكن أن تمد الجسم ببعض العناصر ويستفيد منها؟

أكد الدكتور محمد المنيسى استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن أن بعض الأشخاص يحذرون من تناول الفواكه المجففة قد يضر الجسم كثيرا ولا يصح أن يتناولها الشخص، وهذا المفهوم خاطئ ومعمم ويجب تغييره فالكثيرون يعتقدون أن أى شىء مجفف سواء كان أى نوع من أنواع الطعام لابد وأن يكون خطيرا على الصحة وهو أمر غير حقيقى.

وتناول بعض الفواكه المجففة فى الحقيقة هو مفيد جدا لجسم الإنسان لإمداده وإعطائه ما يلزم وما يحتاج من العناصر وإحداث بعض التوازنات فى الجسم، من نسب سكر فى الدم وتعمل على جعل نسبة تصل إلى المعدلات التى يريدها الجسم بشكل دقيق وكذلك إعطائه بعض الفيتامينات المعينة التى يحتاجها الجسم والتى يختص كل نوع من أنواع الفاكهة بهذا الفيتامين أو هذا العنصر والذى إما أن يقى الجسم من مشكلات وأمراض وإما أن يمده بما يجب أن يمده به من احتياطات، ومن أهم هذه الفيتامينات فيتامينC وغيره.

وينصح أغلب الأطباء الشخص بأن يتناول الشخص بانتظام بعض الأنواع المجففة والجيدة من الفواكه ومن أشهر هذه الأنواع التين والبلح والمجفف الذى يمد الجسم بعناصر تنقصه وتعمل على إمداده بالفائدة المطلوبة.