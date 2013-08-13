كيف نحمى أعيننا فى البحر فى أجازات الصيف؟

العين من أهم أجزاء الوجه، التى تحتاج إلى عناية واهتمام، من نوع خاص وفى المصيف نحتاج إلى معرفة الطريقة السليمة للعناية بها وقد يعتقد البعض أن مياه البحر المالح، قد تؤثر سلبا على العين فما هى قواعد التى يجب القيام بها، للعناية بالعين فى الصيف؟

يوضح الدكتور هانى حمزة، أستاذ جراحة طب العيون أن هناك بعض المعتقدات الخاطئة المنتشرة أن مياه البحر المالحة، قد تؤثر سلبا على العين ولكن لا يوجد أى دراسة علمية توضح خطورة المياه المالحة على العين

> وإنما تعتبر غسيلا جيدا للعين... ويبين دكتور هانى أنه يجب علينا مراعاة العين باعتبارها عضوا حساسا ويحتاج إلى عناية خاصة عند الذهاب إلى البحر خاصة مع التعرض لأشعة الشمس المحرقة والتعرض لرمال البحر.

ويبين دكتور هانى أن من المشكلات التى قد يعانى منها الفرد هو التصاق بعض حبات الرمال على القرنية وقد يؤدى فى حالة عدم إزالتها إلى حدوث ما يعرف بقرحة القرنية.

وفى هذه الحالة يجب الذهاب للطبيب حيث يقوم الطبيب فى العيادة بالفحص موضعى لقاع العين ويخرج الرمال بدون جراحة.

ويشير دكتور هانى إلى أن من المشكلات أيضا التى قد تحدث فى الصيف هو التأثير الضار لأشعة الشمس الضارة على العين حيث إن الأشعة فوق البنفسجية تؤدى إلى حدوث التهابات شديدة بالعين.

وهناك دراسات توضح أن أشعة الشمس فوق البنفسجية والتى تزداد من الظهيرة فى الساعة الواحدة حتى الرابعة عصرا تؤدى إلى مشاكل بالعين شديدة.

وبالرغم من أن الناس تدرك بشكل جيد خطورة تلك الأشعة على البشرة والجلد إلا أنهم لم يدركوا أنها تؤثر على العين بنفس الخطورة.

وينصح دكتور هانى بضرورة استخدام النظارات الشمسية جيدة النوع عند الجلوس تحت أشعة الشمس، وينصح بعد التعرض لساعات طويلة لتلك الأشعة.

وتؤدى الأشعة فوق البنفسجية وارتفاع درجات لحرارة إلى حدوث جفاف العين لذا ينصح دكتور هاني بأخذ قطرات الدموع الصناعية خاصة لمن يعانى من مشاكل بجاف بالعين.