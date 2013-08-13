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العثور على عشريني متوفى داخل دار الأيتام

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العثور على عشريني متوفى داخل دار الأيتام العثور على عشريني متوفى داخل دار الأيتام

 عادل بابكير (جدة)

عثر على شاب يبلغ من العمر 18 عاما متوفى داخل دار رعاية الأيتام في الوحدة السكنية التابعة له.
> وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة جدة الملازم أول نواف البوق أن مركز شرطة النزهة تلقى البارحة الأولى بلاغا مفاده وجود شاب متوف داخل مبنى دار رعاية الأيتام حيث تم انتقال ضابط التحقيق للموقع مع خبراء الأدلة الجنائية لفحص مسرح الحادث.
> وقال الملازم البوق: إنه بعد ورود الخبر للعمليات تم التوجه إلى مقر الواقعة بحي البوادي، كما تمت الاستعانة بفرقة من الدفاع المدني لكسر الباب الذي كان موصدا بإحكام، وأضاف «وبالوقوف على حيثيات الحادث اتضح أن الشاب يعاني من مرض السكري وهو دائما ما يصاب بنوبات تفقده الوعي، وبالرجوع إلى تقرير الطب الشرعي الأولى، اتضح أن الوفاة طبيعية».
> وقال الملازم البوق إنه تمت إحالة ملف التحقيق بالكامل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام دائرة النفس.

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