63 متدربا ينخرطون في تعلم ركوب الخيل في الهاف مون

محمد العبدالله (الدمام)

ارتفع عدد المسجلين في البرنامج التدريبي لركوب الخيل إلى 63 متدربا في الأيام الأخيرة لاحتفالات العيد بالشرقية بشاطئ نصف القمر. وسجل عدد المشتركين في ثاني أيام العيد 23 متدربا شاركوا في جميع فقرات البرنامج التدريبي الذي امتد إلى الساعه 8:45 مساء. كما أنهى البرنامج فعاليات ثالث أيام العيد بتسجيل 40 متدربا وقفوا جميعا على طريقة ركوب الخيل والترجل عنه وطريقة استحثاث الخيل للانطلاق سيرا إلى الأمام والتوجه به يمينا وشمالا بالإضافة إلى طريقة إيقافه.وقدم المدربون المعلومات الكافية للمشتركين بالإضافة إلى تعريفهم بالأدوات الرئيسية اللازمة لقيادة الخيل بأمان وسلامة (العنان، الركاب وحزامه والسرج) من خلال مدربين متخصصين في برامج تعليم ركوب الخيل.