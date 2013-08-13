مسؤول عسكري إسرائيلي: اعترضنا صاروخا قرب شبه جزيرة سيناء

كتب : رويترز منذ 9 دقائق

قال مسؤول عسكري إن إسرائيل اعترضت صاروخا قرب شبه جزيرة سيناء المصرية في وقت مبكر اليوم، وفجرته في الجو فوق مدينة إيلات الجنوبية.

ولم ترد تقارير عن إصابات أو خسائر في الحادث لكن شهودا ووسائل إعلام إسرائيلية قالوا إن انفجارات تردد صداها في السماء المظلمة فوق التلال الصحراوية المحيطة بالمدينة الساحلية حيث دوت أيضا صفارات الأنظار.

وقال موقع (واي نت) الإخباري الإسرائيلي على الانترنت إن هذه هي المرة الأولى التي يدمر فيها صاروخ من نظام القبة الحديدية صاروخا أطلق على إيلات.

وامتنع المسؤول العسكري عن الكشف عن المكان الذي أطلق منه الصاروخ.