أخبار عاجلة

أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

مسؤول عسكري إسرائيلي: اعترضنا صاروخا قرب شبه جزيرة سيناء

Google+ Print
مسؤول عسكري إسرائيلي: اعترضنا صاروخا قرب شبه جزيرة سيناء مسؤول عسكري إسرائيلي: اعترضنا صاروخا قرب شبه جزيرة سيناء

كتب : رويترز منذ 9 دقائق

قال مسؤول عسكري إن إسرائيل اعترضت صاروخا قرب شبه جزيرة سيناء المصرية في وقت مبكر اليوم، وفجرته في الجو فوق مدينة إيلات الجنوبية.

ولم ترد تقارير عن إصابات أو خسائر في الحادث لكن شهودا ووسائل إعلام إسرائيلية قالوا إن انفجارات تردد صداها في السماء المظلمة فوق التلال الصحراوية المحيطة بالمدينة الساحلية حيث دوت أيضا صفارات الأنظار.

وقال موقع (واي نت) الإخباري الإسرائيلي على الانترنت إن هذه هي المرة الأولى التي يدمر فيها صاروخ من نظام القبة الحديدية صاروخا أطلق على إيلات.

وامتنع المسؤول العسكري عن الكشف عن المكان الذي أطلق منه الصاروخ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة