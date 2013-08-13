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مسلحون يقتلون 30 شخصا على الأقل في شمال شرق نيجيريا

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مسلحون يقتلون 30 شخصا على الأقل في شمال شرق نيجيريا مسلحون يقتلون 30 شخصا على الأقل في شمال شرق نيجيريا

كتب : رويترز منذ 43 دقيقة

قال مصدر عسكري اليوم إن مسلحين قتلوا 30 شخصا على الأقل في هجوم في منطقة زراعية في شمال شرق نيجيريا، حيث تنشط جماعة بوكو حرام الإسلامية المتطرفة.

وقال اثنان من السكان إن رجالا يرتدون زيا عسكريا وصلوا إلى بلدة كوندوجا صباح أمس، وقتلوا عشرات الأشخاص العائدين من صلاة الفجر.

وقال مصدر بقوة مهام عسكرية مشتركة، طلب عدم نشر اسمه، "أخذوا الجميع على حين غرة بهجومهم المفاجيء. قتلوا أشخاصا كثيرين والضحايا أكثر من 30 لكن لا يمكنني تأكيد العدد بدقة".

وقال مصدر بمستشفى إن 26 جريحا يتلقون العلاج بعد الهجوم في كوندوجا وهي بلدة صغيرة تبعد حوالي 25 كيلومترا عن مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو.

وأصبحت جماعة بوكو حرام أكبر تهديد للاستقرار في نيجيريا أكبر دولة مصدرة للنفط في إفريقيا.

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