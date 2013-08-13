اعتماد أول اختبار تشخيصى سريع للتعرف على مرض الإيدز

صدقت إدارة الغذاء والدواء "FDA" الأمريكية فى الثامن من شهر أغسطس الجارى على إصدار اختبار تشخيصى جديد للتعرف على الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، وهو أول اختبار سريع من نوعه للكشف عن هذا المرض الفيروسى فى فترة وجيزة.

وأشارت الإدارة الأمريكية أن الاختبار الجديد قادر على التعرف على الأنتيجين "HIV-1 p24" الخاص بمرض الإيدز وكذلك قادر على استكشاف نوعين من الأجسام المضادة الخاصة بالمرض مثل "HIV-1" و"HIV-2"، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

ويشير كارين ميدثون، مدير مركز أبحاث المنتجات البيولوجية، أن هذا الاختبار سيساعد على تشخيص الإصابة بمرض الإيدز فى وقت مبكر، وهو ما سيساهم فى حصول المرضى على الرعاية العلاجية اللازمة فى وقت سريع، لافتاً أن الأهم من ذلك كله هو أنه سيساعد فى الحد من انتقال المرض بين الأشخاص وحدوث إصابات إضافية أخرى.

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