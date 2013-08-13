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الخرطوم: منسوب النيل يقترب من مرحلة الفيضان

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الخرطوم: منسوب النيل يقترب من مرحلة الفيضان الخرطوم: منسوب النيل يقترب من مرحلة الفيضان

كتب : أ ش أ الإثنين 12-08-2013 21:43

أعلنت ولاية الخرطوم، أن منسوب مياه النيل في الخرطوم وصل اليوم، إلى 72.16 مترا، بأقل من 28 سم فقط من مرحلة الفيضان، التي تبدأ بعد 17 مترا.

ووجه اجتماع رؤساء لجان طوارئ الأمطار والسيول والفيضانات، برئاسة الدكتور عبد الرحمن الخضر، والي الخرطوم، خلال اجتماعه اليوم، جميع نقاط المراقبة والدفاع المدني المنتشرة على طول النيل بفروعه المختلفة، داخل ولاية الخرطوم، بمراقبة المناسيب، ودعوة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، مع توقعات الأرصاد بهطول أمطار غزيرة يومي الأربعاء والخميس القادمين.

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