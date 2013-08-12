الأمم المتحدة تعلن إصابة أحد جنودها فى كمين بدارفور

أعلنت الأمم المتحدة أن أحد جنودها الدوليين أصيب بجروح الاثنين فى كمين نصب لدورية للقوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى فى جنوب شرق دارفور حيث تستمر المواجهات القبلية العنيفة.

وقال مساعد المتحدث باسم المنظمة الدولية ادوارد ديل بوى، إن "مهاجمين مجهولين نصبوا كمينا لدورية من شرطة قوة يوناميد فى الضعين" عاصمة ولاية شرق دارفور، وأضاف المتحدث مستندا إلى "تقرير أولى" لقوة يوناميد عن الحادث أن القوة أرسلت تعزيزات إلى المكان و"أصيب جندى دولى واحد على الأقل".

ومنذ السبت الفائت، تدور مواجهات بين قبيلتين عربيتين فى هذا الإقليم بغرب السودان أسفرت عن نحو مئة قتيل، وأوضح المتحدث أن القوة المشتركة سعت الاثنين إلى تسهيل قيام وساطة حكومية بين القبيلتين المتنازعتين.