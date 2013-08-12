مهاجم أورلاندو لن يغيب عن مواجهة الزمالك

أكد لازروس موليفي طبيب أورلاندو بايرتس أن هداف الفريق كولينز موبيسوما ليست جادة، وذلك بعد تعرضه لإلتواء في الكاحل خلال مواجهة سوبر سبورت في كأس إم تي إن 8.

ولم يستطع الهداف الزامبي موبيسوما من استئناف اللقاء الذي فاز فيه فريقه بركلات الترجيح على سوبر سبورت واشترك لينوكس باسيلا بدلا منه بسبب الإصابة.

وفسر موليفي طبيب الفريق للموقع الرسمي لأورلاندو بايرتس إصابة اللاعب قائلا: "كولينز بخير، والإصابة ليست خطيرة، لا يوجد أي أوتار تعرضت للتمزق مجرد إلتواء يحصل على راحة لمدة يومين أو ثلاثة ويصبح جاهزا".

وكانت أنباء قد أكدت عن غياب موبيسوما عن مواجهة الزمالك يوم السبت المقبل في دوري أبطال إفريقيا ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.

وأضاف موليفي "تم استبدال كولينز حتى لا تتفاقم الإصابة".

وبالنسبة للمدافع روي ماهموستا أشار طبيب الفريق إلى أنه سيخضع للفحوصات لمعرفة حجم الإصابة في عضلة الفخذ.

وأردف "بالنسبة للثنائي أنديلي جالي والمهاجم سيفيسو ميني واللذان اشتكا من آلام في الكاحل عقب المباراة، فهما بخير ولا يوجد شيء خطير في إصابتهما".

أورلاندو بايرتس متصدر المجموعة الأولى بعد إسقاط الأهلي بثلاثية على ملعبه في الجولة الثانية، وتعادله مع ليوبار سلبيا في المرحلة الأولى.