المذن: هدف صندوق التكافل الاجتماعي في هيئة المعلومات المدنية خدمة جميع العاملين

مساعد العسعوسي مستقبلا المهنئين بالعيد جاسم المذن في استقبال المهنئين أسامة دياب أقام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية حفل استقبال بمناسبة عيد الفطر السعيد حضره مدير عام الهيئة مساعد العسعوسي ونواب المدير العام ومديرو الإدارات وموظفو الهيئة الذين تبادلوا التهاني والتبريكات بالعيد. وأكد رئيس مجلس إدارة الصندوق جاسم المذن الحرص على لقاء جميع العاملين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في جميع المناسبات، توطيدا لروح التواصل بينهم خصوصا في الأعياد، حيث يلتقون ويتبادلون التهاني، موضحا أن صندوق التكافل الاجتماعي هدفه خدمة العاملين في الهيئة وتقديم كل ما من شأنه مساعدتهم وتوفير العديد من العروض والخدمات لهم ولأسرهم في العديد من المجالات.