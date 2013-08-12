تقارير .. توتنام يوافق على بيع جاريث بيل لمانشستر يونايتد!

لندن، (إفي): كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي دخل بقوة في المفاوضات الدائرة مع مواطنه توتنام للتعاقد مع النجم الويلزي جاريث بيل، رغم ارتباط اسمه بالانتقال الى ريال مدريد الإسباني منذ فترة طويلة.

وذكرت صحيفة (إندبندينت) البريطانية أن بطل الدوري الإنجليزي يحضر هذا الأسبوع لعرض مغر للسبيرز من أجل التنازل عن هدافه ونجمه الأول.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة توتنام برئاسة ديفيد ليفي تشعر بالرضى إزاء انتقال بيل الى مان يونايتد، بعد عجز ريال مدريد عن دفع المبلغ المطلوب في أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

ويطلب توتنام سعرا قياسيا من أجل التنازل عن بيل يقدر بـ120 مليون يورو، لكن مانشستر يسعى لخفض المبلغ وعرض إمكانية دخول مهاجمه المكسيكي خافيير هرنانديز "تشيتشاريتو" في الصفقة.

ويرى مانشستر يونايتد في جاريث بيل أفضل وريث للفتى الذهبي واين روني الذي يرغب في الانتقال للغريم تشيلسي.

ولم يبرم نادي "الشياطين الحمر" حتى الآن أي صفقة قوية خلال موسم الانتقالات الصيفية.