أخبار عاجلة

أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ألمانيأ ترفض إقحام السياسة في الرياضة بسبب التمييز الروسي ضد المثليين

Google+ Print
ألمانيأ ترفض إقحام السياسة في الرياضة بسبب التمييز الروسي ضد المثليين ألمانيأ ترفض إقحام السياسة في الرياضة بسبب التمييز الروسي ضد المثليين

برلين (إفي) - أعربت الألمانية يوم الاثنين عن رفضها لمقاطعة أوليمبياد مدينة سوتشي الروسية، رغم الإدانات الصادرة من داخل صفوف الحزب الحاكم للعنصرية والاعتداءات التي يتعرض لها المثليون في روسيا.

وذكرت مصادر من وزارة الداخلية الألمانية مختصة بالشئون الرياضية داخل حكومة المستشارة أنجيلا ميركل أن "المقاطعة من شأنها تسييس الرياضة، ولا يدخل ذلك في الوقت الراهن ضمن خططنا".

 

وتتوالى منذ أيام بألمانيا التنديدات بالتمييز الذي يتعرض له المثليون بروسيا، حتى أن وزيرة العدل الألمانية سابين لويتهويسر شنارنبرج طرحت احتمالية المقاطعة.

ومن جانبه ندد وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله، المنتمي للحزب الليبرالي مثل وزيرة العدل، مرارا بالانتهاكات التي يتعرض لها المثليون بروسيا، إلا أنه أعرب مطلع الأسبوع عن معارضته لفكرة المقاطعة.

 

وقد تزايد الإدانات الصادرة عن المعارضة الألمانية، المتمثلة في الاجتماعيين الديمقراطيين والخضر، بنفس الصدد، ولكن ثمة انقسام في الآراء كذلك داخل صفوفها بشأن مقاطعة محتملة لدورة الألعاب الأوليمبية الشتوية التي ستستضيفها مدينة سوتشي الروسية في 2014.

وكان البرلمان الروسي قد صدق مؤخرا على قانون يحظر الدعاية التي تدعم التوجهات الجنسية "غير التقليدية"، ويهدد بفرض غرامات مالية ضخمة على من "يروج" للمثلية الجنسية بين الأطفال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة