برنت يستقر فوق 108 دولارات مدعومًا بتعطل إمدادات

استقر سعر خام برنت فوق 108 دولارات للبرميل، اليوم الاثنين، بعد ارتفاعه بشكل كبير فى الجلسة السابقة لأنباء تعطل إمدادات فى ليبيا والعراق وهما من كبار منتجى النفط.

> وقلصت الاحتجاجات والاضطرابات فى ليبيا الصادرات لأقل من نصف المستوى المعتاد البالغ مليون برميل يوميا لمدة أسبوعين،وتوقفت الصادرات فى مرفأى راس لانوف والسدر مرة أخرى اليوم بعد أن استؤنفت لفترة وجيزة.

ويتوقع أن تنخفض الصادرات من المرافئ الجنوبية فى العراق بواقع 500 ألف برميل يوميا الشهر المقبل بسبب أعمال فى الميناء.

وهبط برنت خمسة سنتات إلى 108.17 دولار للبرميل بعد تراجعه فى وقت سابق إلى 107.43 دولار، وارتفع سعر الخام الأمريكى 25 سنتا إلى 106.22 دولار للبرميل.