المالية تطرح سندات وأذون خزانة بقيمة 8 مليارات جنيه

طرحت وزارة المالية اليوم الاثنين سندات وأذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات جنيه، وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكترونى، أنه جرى طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات (استحقاق 3 سبتمبر 2016) بمليار جنيه، وتم تغطيتها بـ2.9 مرة، بمتوسط سعر فائدة بلغ 13.76%، فيما سجل أقصى سعر 13.85%، وأدنى سعر 13.55%.

وأضافت أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات (استحقاق 21 مايو 2020) بقيمة 1.5 مليار جنيه، وتم تغطيتها بـ 2.2 مرة بمتوسط سعر فائدة 15.02%، فى حين بلغ أعلى سعر 15.1%، وأقل سعر 14.85%.

من ناحية أخرى، طرحت المالية اليوم أذون خزانة أجل 91 يوما بمليارى جنيه، وتم تغطيته بـ2.2 مرة بمتوسط عائد 11.261%، فيما بلغ أعلى عائد 11.41%، وسجل أقل عائد 11.198%.

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 3.5 مليار جنيه، وتم تغطيته بـ1.8 مرة بمتوسط عائد 12.386%، فى حين سجل أقصى عائد 12.479%، وأقل عائد 12.2%.

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