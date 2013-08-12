أخبار عاجلة

أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

المالية تطرح سندات وأذون خزانة بقيمة 8 مليارات جنيه

Google+ Print
المالية تطرح سندات وأذون خزانة بقيمة 8 مليارات جنيه المالية تطرح سندات وأذون خزانة بقيمة 8 مليارات جنيه

طرحت وزارة المالية اليوم الاثنين سندات وأذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات جنيه، وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكترونى، أنه جرى طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات (استحقاق 3 سبتمبر 2016) بمليار جنيه، وتم تغطيتها بـ2.9 مرة، بمتوسط سعر فائدة بلغ 13.76%، فيما سجل أقصى سعر 13.85%، وأدنى سعر 13.55%.

وأضافت أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات (استحقاق 21 مايو 2020) بقيمة 1.5 مليار جنيه، وتم تغطيتها بـ 2.2 مرة بمتوسط سعر فائدة 15.02%، فى حين بلغ أعلى سعر 15.1%، وأقل سعر 14.85%.

من ناحية أخرى، طرحت المالية اليوم أذون خزانة أجل 91 يوما بمليارى جنيه، وتم تغطيته بـ2.2 مرة بمتوسط عائد 11.261%، فيما بلغ أعلى عائد 11.41%، وسجل أقل عائد 11.198%.

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 3.5 مليار جنيه، وتم تغطيته بـ1.8 مرة بمتوسط عائد 12.386%، فى حين سجل أقصى عائد 12.479%، وأقل عائد 12.2%.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365