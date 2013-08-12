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التعرض للشمس يقي من السرطان وتصلب الشرايين والاكتئاب

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التعرض للشمس يقي من السرطان وتصلب الشرايين والاكتئاب التعرض للشمس يقي من السرطان وتصلب الشرايين والاكتئاب

كتب : منى السداوي منذ 3 دقائق

مع ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام في نهار الصيف، يحاول الكثيرون تجنب أشعة الشمس اللاسعة خوفًا من أضرارها، ولكن هناك العديد من الفوائد في التعرض للشمس بانتظام لفترات محدودة، مع مراعاة وضع كريمات وقاية من أشعتها الضارة، ولذلك نقدم فوائد التعرض للشمس للاستفادة اليومية منها بجزء صغير من اليوم.

1- تقي من السرطان: يعتقد البعض أن الطعام هو السبيل الوحيد القادر على إمداد الجسم بالفيتامينات التي يحتاجها، ولكن الشمس أيضًا تعمل على توفير بعض الفيتامينات التي تعمل على الوقاية من السرطان، فالشمس تمد الجسم بفيتامين "D" الذي يقلل من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي والقولون، وأثبتت الدراسات أن السيدات اللواتي أخذن فيتامين "D" من الشمس بشكل كافي عند وصولهم لمرحلة انقطاع الطمث تتراجع نسبة إصابتهن بسرطان الثدي بنسبة 60%.

2- ضوء الشمس مفيد لمريض الزهايمر: أظهرت بعض الأبحاث والدراسات أن التعرض لضوء الشمس بعد تعامدها على سطح الأرض، يساعد على كفاءة النوم، والتقليل من الأرق، ما يقلل من نسب الإصابة بالزهايمر عند تقدم السن.

3- تقليل مخاطر الإصابة بتصلب الشرايين: تمد الشمس الجسم بفيتامين "D" في حالة تعرضه لها في سن مبكر، مما له فائدة في التقليل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، حيث أظهرت بعض الدراسات أن المولودين في الفترة بعد شهر أكتوبر تزداد لديهم نسبة الإصابة بتصلب الشرايين عن المولودين بعد شهر مايو.

4- الشفاء من الصدفية: تعتبر الشمس العلاج الأول للشفاء من الصدفية، فـ84% من الأطباء ينصحون بحمامات الشمس لمدة أربعة أسابيع متواصلة للتخلص من الصدفية نهائيًا.

5- علاج الاكتئاب: وجدت الكثير من البحوث أن أشعة الشمس ترتبط دائمًا بالحالة المزاجية، حيث وجدت أن ضوء الشمس يزيد من خلق المضادات الطبيعة في الدماغ التي تعالج الاكتئاب.

6- تقوية العظام: يعتبر فيتامين "D" من أهم الفيتامينات الضرورية للجسم، حيث إن المصدر الرئيسي له هو أشعة الشمس، وتشير بعض الدراسات أن التقليل من التعرض لأشعة الشمس يؤدي إلى لين العظام وارتفاع معدل الإصابة بالكسور.

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