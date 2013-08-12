الحلقة"32" من "حائرات": نورا تعرف بحقيقة اغتصاب راغب لها

كتب : فاطمة النشابي منذ 4 دقائق

شهدت أحداث الحلقة 32 من مسلسل حائرات السوري، اعتراف نورا لراغب، بقيام شخص ما باغتصابها، بعد تصميمه على الزواج منها، ما اضطر راغب الاعتراف لها بأنه هو من قام باغتصابها.

أصيبت نورا بحالة من الانهيار عندما علمت الحقيقة، وذهبت إلى إنعام لتخبرها، وتعلن رفضها الزواج منه.

توصل قاضي التحقيق، إلى أن جهاد هو من قام بعملية التزوير داخل المديرية، ويعلم جميع زملاء جهاد بالعمل حقيقة زواجه من أمل.

يشعر أحمد بحالة من الندم بعد تركه نرمين، بينما يخبر أبو هيثم ابنه بأنه سيعمل على بيع المنزل فور وصوله من السفر، ولكن هيثم يصاب بطلق ناري وهو على طريق السفر.