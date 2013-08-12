تشكيل لجنة طبية لمطابقة شهادات معاقى الشرقية بالحقيقة وتعيينهم فورا

قرر اللواء أحمد فيصل سكرتير عام محافظة الشرقية، تشكيل لجنة طبية لفحص ومطابقة الشهادات التى يحملها المعاقين المعتصمين أمام محافظة الشرقية، للمطالبة باستكمال تعيينهم.

وأضاف فيصل ان المعاقين يحملون شهادات صادرة منذ تاريخ بعيد ولم يتم تجديدها، وهذا جعل اللجنة الطبية تقر عدم إعاقتهم، ولذلك تم عقد اجتماع اليوم، بحضور وكلاء وزارة الصحة والشئون الاجتماعية والتعليم وباقى الجهات المعنية.

وخلص الاجتماع إلى إرسال وكيل وزارة الشئون الاجتماعية ملفات المعاقين لمقر اللجنة الطبية التى سيشرف عليها وكيل وزارة الصحة بمستشفى الأحرار بالزقازيق، لمطابقة السجلات بالشهادة ومدى صحتها بعد توقيع الكشف الطبى على المعاق.

وأعلن السكرتير العام أن اللجنة ستبدأ عملها غدا ومن تقر اللجنة بإعاقته ترسل أوراقه فورا لمديرية التربية والتعليم ليتسلم العمل فى التو واللحظة.