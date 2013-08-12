السيطرة على الأوضاع بقرية حمور بدمنهور بعد قتل مزارع

قال اللواء أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إنه تمت السيطرة على الأوضاع بقرية حبيب بزمام زاوية حمور، التابعة لمركز دمنهور بعد أن تحولت القرية لساحة حرب بعد مقتل أحد أبناء عائلة "حبيب" على يد أحد أبناء عائلة "عيسى" للثأر منه.

وكان اللواء محمد حبيب، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من العميد محمد عمار، وكيل المباحث من مركز شرطة أبوحمص من الأهالى بمقتل "عبد المحسن خميس عبد الرحمن حبيب"، 33 سنة"، عامل زراعى والمقيم عزبة حمور - زاوية غزال مركز دمنهور إثر إصابته بطلق نارى بالرأس بناحية قرية بسنتواى دائرة المركز.

بالانتقال والفحص وسؤال "عز الدين يحيى محمد حبيب"، 46 سنة" مزارع ومقيم عزبة حمور دائرة المركز، ابن عم المجنى عليه وشاهد الواقعة اتهم "جمعة ع ع"، 35 سنة، عامل زراعى ومقيم عزبة السرور دائرة المركز بإطلاق وابلاً من الأعيرة النارية عليهما حال سيرهما بالطريق مما أدى لوفاه المذكور لوجود خلافات سابقة بين عائله المجنى عليه، وعائلة المتهم، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز أبو حمص، من ضبط المتهم بمعاونة الأهالى والسلاح المستخدم، وهو عبارة عن "طبنجة أسترا عيار 9 م، طويل مطموسة الأرقام وبداخلها عدد (3) طلقات من ذات العيار)، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، يشار إلى وجود خصومة ثأرية بين عائلة المجنى عليه"، حبيب وعائلة المتهم "عيسى"، لسابقة قيام أبناء عمومة المجنى عليه، بقتل شقيق المتهم، والمحرر بشأنها المحضر رقم 5916/2011، إدارى مركز شرطة دمنهور.