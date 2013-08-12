مدرب الرائد يطالب الصفقات الجديدة بالرحيل

رغم أن نادي الرائد السعودي أتم بالفعل تعاقده مع خمسة لاعبين هذا الصيف، إلا أن المدير الفني للفريق نور الدين بن زكري يرفضهم!

النادي تعاقد مع ثنائي من الهلال هو حسن خيرات وسليمان العبد الله، وضم من الحزم رياض العريني ومن الأنصار رائعد المرواني.

وبعد توقيع الخماس على عقود انتقاله إلى نادي الرائد بناء على توصية لجنة الكرة بالفريق، أبدى المدرب عدم رضاه عن الصفقات بحسب ما ذكرته صحيفة الوطن السعودية.

واجتمع المدرب مع الخماسي، وطالب اللاعبين بالبحث عن أندية أخرى للرحيل إليها هذا الصيف.

وأكد المدرب للخماسي أنه خارج حساباته في الموسم المقبل.