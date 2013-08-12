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أحمد جمال: راغب وشيرين انحازا لعساف

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أحمد جمال: راغب وشيرين انحازا لعساف أحمد جمال: راغب وشيرين انحازا لعساف

قال متسابق Arab Idol المصري أحمد جمال، إنّه كان في المراحل الأخيرة من البرنامج واثقاً من فوزه أو فوز محمد عساف، الذي حصل فعلياً على اللقب، وأكّد أنّ الأوضاع السياسية في أثرت سلباً على نسبة التصويت التي حصل عليها.
وأضاف جمال في تصريحاته لبرنامج "جر شكل" أنّ اللجنة كان لها ميول لا تخفى على أحد بلا أدنى شك، وأكد أنّ نانسي عجرم كانت منحازة له بشكل كبير، ووصفها بـ"حبيبة قلبه "، ووصف أحلام بالإنسانة الطيبة وحسن الشافعي بالشخص الحاسم.
وقال إنّ راغب علامة انحاز لعساف وكذلك التي انحازت له كصاحب قضية على حد قولها، لكنه لم يفهم قولها " بأنها رأت في عينيه طفلاً صغيراً".
أحمد قال إنّ شيرين طلبت الغناء مع كل المشتركين أغنية "مين هي مصر"/ لكنها انسحبت في آخر لحظة لسبب لا يعرفه، وربما لأنها لم تكن حفظتها بعد، وقال إنّه كان يختار أغانيه بنفسه في المسابقة ، ولم يفرضها عليه احد وأن المسابقة كانت نزيهة تماماً.
وأنهى جمال كلامه مشيراً إلى الدعم الكبير الذي تلقاه عساف من السلطة الفلسطينية، والذي لم ينل مثله من السلطات المصرية ربما بسبب أوضاع مصر السياسية.

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سيدتي

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