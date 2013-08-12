مباحث الأقصر تكثف جهودها لكشف غموض اختطاف مواطن بالأقصر

تكثف مباحث الأقصر جهودها الأمنية لكشف غموض واقعة اختطاف مواطن من منطقة القرنة غرب الأقصر.

كان اللواء مصطفى بكر مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطارًا من مباحث مركز شرطة القرنة غرب المحافظة، يفيد بأنه قام عدد من المجهولين المسلحين باختطاف المدعو ممدوح مكرم نجيب (36 سنة – نجار مسلح)، أثناء قيادته لسيارته الربع نقل، وطالبوا من أسرته دفع 25 ألف جنيه كفدية مالية لإطلاق سراحه.

وذلك حسب أقوال أسرة المختطف هذا وتشير التحريات الأولى أن واقعة الاختطاف غير طبيعية وأنه من المقررأن تصل المباحث الى حقيقة الواقعة خلال ساعات قليلة.