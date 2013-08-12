أخبار عاجلة

أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

كوسى محشي بطريقة مبتكرة

Google+ Print
كوسى محشي بطريقة مبتكرة كوسى محشي بطريقة مبتكرة

المقادير:
- 3 حبّات من الكوسى
- ربع كوب من الأرز الأبيض
- حبّة واحدة من الطماطم
- ربع كوب من معجون الطماطم
- رشّة من الملح
- رشّة من البهار الأسود
- ملعقتان كبيرتان من البرغل الخشن

طريقة التحضير:
1- تغسل حبّات الكوسى جيداُ وتسلق بالماء المغلي مع رشّة من الملح.
2- تصفّى حبّات الكوسى من الماء جيدأً حتى تبرد.
3- تقطّع الطماطم الى مربعات صغيرة ، وتطهى على نارِ متوسطة مع الأرز الأبيض ورشّة من الملح والبهار الأسود (بعد غسله جيداً بالماء وتصفيته) الى حين نضوجه.
4- يغسل البرغل الخشن جيداُ ويخلط مع معجون الطماطم.
5- تحشى حبّات الكوسى بالأرز .
6- في طبق التقديم، توضع حبّات الكوسى وتحتها خليط معجون الطماطم والبرغل، ويقدّم الطبق.

المقادير لشخص واحد.
مدة الطهي: 20 دقيقة.
مدة التحضير:25 دقيقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي