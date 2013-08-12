كوسى محشي بطريقة مبتكرة

المقادير:

- 3 حبّات من الكوسى

- ربع كوب من الأرز الأبيض

- حبّة واحدة من الطماطم

- ربع كوب من معجون الطماطم

- رشّة من الملح

- رشّة من البهار الأسود

- ملعقتان كبيرتان من البرغل الخشن

طريقة التحضير:

1- تغسل حبّات الكوسى جيداُ وتسلق بالماء المغلي مع رشّة من الملح.

2- تصفّى حبّات الكوسى من الماء جيدأً حتى تبرد.

3- تقطّع الطماطم الى مربعات صغيرة ، وتطهى على نارِ متوسطة مع الأرز الأبيض ورشّة من الملح والبهار الأسود (بعد غسله جيداً بالماء وتصفيته) الى حين نضوجه.

4- يغسل البرغل الخشن جيداُ ويخلط مع معجون الطماطم.

5- تحشى حبّات الكوسى بالأرز .

6- في طبق التقديم، توضع حبّات الكوسى وتحتها خليط معجون الطماطم والبرغل، ويقدّم الطبق.

المقادير لشخص واحد.

مدة الطهي: 20 دقيقة.

مدة التحضير:25 دقيقة.