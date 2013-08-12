كوسى محشي بطريقة مبتكرة

المقادير:
- 3 حبّات من الكوسى
- ربع كوب من الأرز الأبيض
- حبّة واحدة من الطماطم
- ربع كوب من معجون الطماطم
- رشّة من الملح
- رشّة من البهار الأسود
- ملعقتان كبيرتان من البرغل الخشن
طريقة التحضير:
1- تغسل حبّات الكوسى جيداُ وتسلق بالماء المغلي مع رشّة من الملح.
2- تصفّى حبّات الكوسى من الماء جيدأً حتى تبرد.
3- تقطّع الطماطم الى مربعات صغيرة ، وتطهى على نارِ متوسطة مع الأرز الأبيض ورشّة من الملح والبهار الأسود (بعد غسله جيداً بالماء وتصفيته) الى حين نضوجه.
4- يغسل البرغل الخشن جيداُ ويخلط مع معجون الطماطم.
5- تحشى حبّات الكوسى بالأرز .
6- في طبق التقديم، توضع حبّات الكوسى وتحتها خليط معجون الطماطم والبرغل، ويقدّم الطبق.
المقادير لشخص واحد.
مدة الطهي: 20 دقيقة.
مدة التحضير:25 دقيقة.