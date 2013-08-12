اختاري الكومبيوتر المحمول المناسب لكِ

في ظلّ تنوع أجهزة الكومبيوتر المحمولة في الأسواق، قد تحتارين عند اختيار ما يُناسبكِ. فلقد كثرت الشركات التي تصنّع هذه الأجهزة، وزادت إمكانيّاتها، وأضافت الكثير من المواصفات إلى كلّ جهاز؛ لذا يُساعدك موقع "سيّدتي نت" في اختيار الكومبيوتر المحمول الذي تحتاجين إليه:

_ إذا كان الكومبيوتر المحمول الذي ستشترينه هو الرئيس، فيجب أن تكون مواصفاته عالية؛ أمّا إن كان رديفاً، فبإمكانك شراؤه بمواصفات متوسّطة.

_ في ظلّ تعدد أنواع الأجهزة المعروضة في الأسواق، عليك اختيار ما يُناسبك لناحية السّعر والمواصفات، علماً أنك لست بحاجة إلى شراء جهاز بمواصفات عالية، إن لم تكوني بحاجة إليها في عملك، وبالتالي يمكنك شراء الجهاز بمواصفات وإمكانيّات معقولة.

_ إذا كنت ستستخدمينه لتحميل الألعاب ذات الإمكانيّات العالية، فعليك بشراء جهاز يتمتّع بمواصفات عالية، مثل "نوت بوك"، التي لا تقلّ راماته عن 4 جيغابايت، فيما تبلغ سعته أكثر من 500 جيغابايت.أمّا إن كان عملك يقتصر فقط على التصفّح عبر الإنترنت، فأنت بحاجة إلى كومبيوتر ذي إمكانيّات بسيطة، مثل جهاز "نوت بوك" الذي لا تقلّ راماته عن 1 جيغابايت، وتبلغ سعته 160 جيغابايت.