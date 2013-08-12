احذر العادات الحركية لطفلك فقد يكون سببها قلق النفسى

العادات الحركية (Tics and habit spasms) وهى عبارة عن انقباضات فى عضلة أو مجموعة من عضلات الجسم، وتقول د. نهى أبو الوفا، استشارى طب الأطفال قصر العينى، زميل الجمعية المصرية لطب الأطفال والمبتسرين، عضو الجمعية العربية للحساسية والمناعة، إن الطفل يدرى بوجود هذه الحركات ويستطيع التحكم بها، وقد يوقفها إذا وجد أحدا منتبها إليها.

وأشير إلى أن أغلب ما تحدث للأطفال عند سن 8 إلى 12 عاماً وفى عضلات الوجه، وقد تزداد هذه الحركات بالإثارة أو عندما يريد الطفل لفت الانتباه، ومن هذه الحركات الارتجاف الشديد للعضلات مع إحداث صوت مدوٍ، ولأن الطفل يعرف بوجود هذه الحركات فهو يحاول التخلص منها لكنه لا يستطيع.

وغالبا ما تكون هذه العادات الحركية نتيجة للشد العصبى والقلق النفسى، لذلك فالعلاج النفسى للطفل هام جدا لمعرفة أسباب القلق والشد العصبى ومحاولة وقف هذه العادة ويجب على الأب والأم والمحيطين بالطفل عدم لفت الانتباه لحدوث هذه الحركات أو التعليق عليها.