تخصيص 150 مليون جنيه لتنمية 967 قرية

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أنه تم تخصيص 150 مليون جنيه خلال خطة العام المالي الحالي لتنمية قرى الاستهداف الجغرافي فى 967 قرية فى 7 محافظات هى الشرقية والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان .

وقال فى تصريحات صحفية له اليوم إن هذا البرنامج يساهم فى دعم القرى الأكثر فقراً من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات مثل رصف الطرق والذى يتم تنفيذه من خلال التنسيق مع المحافظات المعنية عن طريق مديريات النقل حيث يتم رصف مداخل القرى مما يؤدى الى سهولة حركة المواطنين والبضائع من وإلى القرى .

وأوضح الوزير أن البرنامج القومى للقرى الأكثر إحتياجا يهدف الى إحداث نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطن من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج التنموية تعمل على الإرتقاء بالخدمات العامة والإجتماعية .. مشيرا الى أنه تم تنفيذ مشروعات بإستثمارات 3ر1مليار جنيه فى القرى المنفذ بها البرنامج.

أ ش أ