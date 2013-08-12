أخبار عاجلة

أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

تخصيص 150 مليون جنيه لتنمية 967 قرية

  • 9
Google+ Print
تخصيص 150 مليون جنيه لتنمية 967 قرية تخصيص 150 مليون جنيه لتنمية 967 قرية

اللواء عادل لبيب – وزير التنمية المحلية

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية،  أنه تم تخصيص 150 مليون جنيه خلال خطة العام المالي الحالي لتنمية قرى الاستهداف الجغرافي فى 967 قرية فى 7 محافظات هى الشرقية والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان .

وقال فى تصريحات صحفية له اليوم إن هذا البرنامج يساهم فى دعم القرى الأكثر فقراً من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات مثل رصف الطرق والذى يتم تنفيذه من خلال التنسيق مع المحافظات المعنية عن طريق مديريات النقل حيث يتم رصف مداخل القرى مما يؤدى الى سهولة حركة المواطنين والبضائع من وإلى القرى .

وأوضح الوزير أن البرنامج القومى للقرى الأكثر إحتياجا يهدف الى إحداث نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطن من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج التنموية تعمل على الإرتقاء بالخدمات العامة والإجتماعية .. مشيرا الى أنه تم تنفيذ مشروعات بإستثمارات 3ر1مليار جنيه فى القرى المنفذ بها البرنامج.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا