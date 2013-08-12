مجلس الوزراء يقرر إعادة تشكيل المجلس الأعلى للعدالة والمساواة بعد أحداث الواسطي

أعرب مجلس الوزراء عن بالغ الأسى لأحداث العنف التى اندلعت بين عدد من المواطنين فى مركز الواسطى بمحافظة بنى سويف.

وأكد المجلس على إدانته لكافة أشكال العنف والتحريض التى تقود إلى إحداث فتنة بين أبناء الوطن الواحد.. وجدد المجلس التأكيد على أن الحكومة سوف تتصدى بكل حسم وحزم لكل محاولات بث الفرقة ونشر الفتنة.

وناشد مجلس الوزراء كافة المواطنين بمزيد من الحرص على دعائم الوحدة الوطنية، وأن يكونوا على وعى بالمحاولات التى يبذلها البعض لتشتيت الصف الوطنى فى هذه المرحلة الهامة والحرجة التى تتطلب من الجميع ضبط النفس.

صرح بذلك المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء الذى أضاف أن المجلس قرر فى جلسته بتاريخ 8 أغسطس 2013 إعادة تشكيل المجلس الأعلى للعدالة والمساواة والذى تم تأسيسه منذ عامين ولم يتم تفعيل دوره وكذلك إعادة النظر فى صلاحياته وآلياته الخاصة كإنذار مبكر للأزمات، ووضع آليات للتدخل المجتمعى السريع والإتصال والتنسيق مع أجهزة الأمن من أجل تفعيل دور المجتمع المدنى فى التصدى للتوتر الطائفى وربط عمله بالأجهزة الرسمية.