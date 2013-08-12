أخبار عاجلة

أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

الأمن يلاحق قيادات إخوانية بالإسكندرية والقليوبية تنفيذاً لقرارات «الضبط»

Google+ Print
الأمن يلاحق قيادات إخوانية بالإسكندرية والقليوبية تنفيذاً لقرارات «الضبط» الأمن يلاحق قيادات إخوانية بالإسكندرية والقليوبية تنفيذاً لقرارات «الضبط»
الشرطة فتشت منزل «صالح» ولم تجده.. و«البلتاجى» وقيادات الجماعة يحتمون بمعتصمى «رابعة»

كتب : هيثم الشيخ وحازم الوكيل وحسن صالح منذ 51 دقيقة

قالت مصادر أمنية بمديرية أمن الإسكندرية ومديرية أمن القليوبية إن ضباط المباحث الجنائية بالتنسيق مع الأمن العام يواصلون جهودهم للقبض على قيادات إخوانية متهمة بالتورط فى أعمال عنف والتحريض عليها بالمحافظتين تنفيذاً لقرارات الضبط والإحضار الصادرة عن النيابة العامة، بحق تلك القيادات.

وقال مصدر أمنى بالإسكندرية إن ضباط المباحث توجهوا فجر أمس إلى منزل صبحى صالح القيادى الإخوانى للقبض عليه، تنفيذاً لقرار المستشار الصاوى البربرى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، بسرعة ضبط وإحضار صبحى صالح، وحسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية السابق لاتهامهما بالتحريض على العنف فى أحداث الاشتباكات التى شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية.

وقال حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية، على صفحته على موقع «فيس بوك»، إن قوات الأمن اقتحمت منزل صبحى صالح، فى منطقة سموحة فى الساعة الرابعة والربع من فجر الأحد، وأضاف عاطف أبوالعيد، مسئول الإعلام بالحزب فى الإسكندرية، أن قوات الأمن لم تجد صالح فى منزله، بينما وجدت ابنته التى تعمل طبيبة فغادرت المكان دون إلقاء القبض على أحد.

وأوضح مصدر أمنى، فضل عدم ذكر اسمه، أن إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية كانت تبحث خلال الأسابيع الماضية، عن «البرنس» وتبين من التحريات وجوده بمنطقة رابعة العدوية.

وكشف مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية عن أن المباحث الجنائية تلاحق حسام أبوبكر الصديق عضو مكتب الإرشاد ومحافظ القليوبية السابق و8 من قيادات الإخوان الموجودين فى اعتصام رابعة العدوية، محتمين بالحشود، وهم: محمد عبدالمقصود، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وعبدالرحمن البر، وجمال عبدالهادى، وعبدالله بركات، وباسم عودة وزير السابق، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، بعدما أدانتهم تحريات المخابرات العامة والأمن الوطنى بالتورط فى أحداث العنف التى وقعت فى قليوب على الطريق الزراعى «القاهرة - الإسكندرية»، التى أسفرت عن مصرع شخصين وإصابة 30 آخرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

رئيس شعبة مخابز الإسكندرية يهاجم وزير التموين بسبب بطاقات الدعم

رئيس شعبة مخابز الإسكندرية يهاجم وزير التموين بسبب بطاقات الدعم

البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين

البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين

وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..