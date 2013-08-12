الأمن يلاحق قيادات إخوانية بالإسكندرية والقليوبية تنفيذاً لقرارات «الضبط»

الشرطة فتشت منزل «صالح» ولم تجده.. و«البلتاجى» وقيادات الجماعة يحتمون بمعتصمى «رابعة»

كتب : هيثم الشيخ وحازم الوكيل وحسن صالح منذ 51 دقيقة

قالت مصادر أمنية بمديرية أمن الإسكندرية ومديرية أمن القليوبية إن ضباط المباحث الجنائية بالتنسيق مع الأمن العام يواصلون جهودهم للقبض على قيادات إخوانية متهمة بالتورط فى أعمال عنف والتحريض عليها بالمحافظتين تنفيذاً لقرارات الضبط والإحضار الصادرة عن النيابة العامة، بحق تلك القيادات.

وقال مصدر أمنى بالإسكندرية إن ضباط المباحث توجهوا فجر أمس إلى منزل صبحى صالح القيادى الإخوانى للقبض عليه، تنفيذاً لقرار المستشار الصاوى البربرى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، بسرعة ضبط وإحضار صبحى صالح، وحسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية السابق لاتهامهما بالتحريض على العنف فى أحداث الاشتباكات التى شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية.

وقال حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية، على صفحته على موقع «فيس بوك»، إن قوات الأمن اقتحمت منزل صبحى صالح، فى منطقة سموحة فى الساعة الرابعة والربع من فجر الأحد، وأضاف عاطف أبوالعيد، مسئول الإعلام بالحزب فى الإسكندرية، أن قوات الأمن لم تجد صالح فى منزله، بينما وجدت ابنته التى تعمل طبيبة فغادرت المكان دون إلقاء القبض على أحد.

وأوضح مصدر أمنى، فضل عدم ذكر اسمه، أن إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية كانت تبحث خلال الأسابيع الماضية، عن «البرنس» وتبين من التحريات وجوده بمنطقة رابعة العدوية.

وكشف مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية عن أن المباحث الجنائية تلاحق حسام أبوبكر الصديق عضو مكتب الإرشاد ومحافظ القليوبية السابق و8 من قيادات الإخوان الموجودين فى اعتصام رابعة العدوية، محتمين بالحشود، وهم: محمد عبدالمقصود، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وعبدالرحمن البر، وجمال عبدالهادى، وعبدالله بركات، وباسم عودة وزير التموين السابق، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، بعدما أدانتهم تحريات المخابرات العامة والأمن الوطنى بالتورط فى أحداث العنف التى وقعت فى قليوب على الطريق الزراعى «القاهرة - الإسكندرية»، التى أسفرت عن مصرع شخصين وإصابة 30 آخرين.