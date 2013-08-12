«قلب الأسد» يفاجئ الجميع ..وإيرادات أفلام العيد 10ملايين

«كلبى دليلى» يحتل المرتبة الثانية.. وهانى رمزى فى المركز الرابع

كتب : نورهان طلعت منذ 37 دقيقة

أكد محسن بغدادى مدير شركة «أفلام النصر للإنتاج والتوزيع» أن فيلم «قلب الأسد» حقق أعلى الإيرادات فى أول وثانى أيام عيد الفطر المبارك، وقال لـ«الوطن» إن الفيلم الذى يقوم ببطولته محمد رمضان بلغت إيراداته فى أول أيام العيد 3 ملايين و200 ألف جنيه، وكانت المفاجأة أن يستمر الفيلم فى تحقيق إيرادات مرتفعة فى اليوم الثانى، حيث حقق 3 ملايين و450 ألف جنيه، ليصل إجمالى الإيرادات حتى الآن 6 ملايين و650 ألف جنيه، وتدور أحداث الفيلم حول طفل يتعرض للاختطاف، فيتربى فى سيرك ويعيش وسط الأسود وتكون نشأته صلبة فيعمل على محاربة إحدى العصابات، وتتطور الأحداث، وهو بطولة حورية فرغلى وحسن حسنى، وتأليف حسام موسى، وإخراج كريم السبكى.

بغدادي:الإيرادات جاءت على غيرالمتوقع

وجاء فى المرتبة الثانية فيلم «كلبى دليلى» لسامح حسين، حيث حقق فى أول يوم لعرضه 370 ألف جنيه، وفى اليوم الثانى 620 ألف جنيه، وبذلك يكون إجمالى الإيرادات 990 ألف جنيه ليقترب من تحقيق المليون الأول، وتدور أحداث الفيلم حول شخصية ضابط شرطة من الصعيد يتم نقله لمارينا لكنه يفاجأ بالتغيرات التى حدثت فى المجتمع، الفيلم من بطولة مى كساب وأحمد زاهر، وتأليف سيد السبكى، وإخراج إسماعيل فاروق.

واحتل المرتبة الثالثة فيلم «نظرية عمتى» لحسن الرداد، حيث بلغت إيرادات أول يوم 262 ألف جنيه وحقق فى اليوم الثانى 420 ألف جنيه، وتدور الأحداث حول فتاة تسعى للزواج من شاب بأى طريقة فتلاحقه وتحدث العديد من المواقف، وهو من بطولة حورية فرغلى ولبلبة، وتأليف عمر طاهر، وإخراج أكرم فريد.

وعلى غير المتوقع احتل هانى رمزى بفيلمه «توم وجيمى» المرتبة الرابعة؛ حيث حقق فى أول وثانى أيام العيد نصف مليون فقط، فقد حقق فى اليوم الأول 240 ألف جنيه وفى الثانى 280 ألفاً، وتدور أحداث الفيلم حول رجل معاق ذهنياً، تتوافق إمكانياته العقلية مع طفل يناهز 7 سنوات مما يعرضه للعديد من المواقف، وهو من بطولة حسن حسنى والطفلة جنى، وتأليف محمد النبوى، وإخراج أكرم فريد.

وتذيل القائمة فيلم «البرنسيسة» لعلا غانم حيث حقق فى أول يوم 115 ألف جنيه بينما حقق فى اليوم الثانى 195 ألفاً، ويناقش الفيلم قصة صعود فتاة من الفقر إلى الثراء مما يجعلها تواجه العديد من المصاعب، والفيلم من بطولة راندا البحيرى وحسام فارس، وتأليف مصطفى السبكى، وإخراج وائل عبدالقادر.

وقد أشار محسن البغدادى إلى أن هذه الإيرادات جيدة وكانت على غير المتوقع؛ حيث توقع المنتجون والموزعون أن تحقق هذه الأفلام إيرادات أقل بسبب الظروف التى تمر بها مصر، وتوقع أن تقل هذه الإيرادات فى الفترة المقبلة خاصةً مع انتهاء إجازات العيد.