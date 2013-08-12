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5 آلاف جنية تعويض لمتضرري حريق سوق الخارجة بالوادي الجديد‎

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5 آلاف جنية تعويض لمتضرري حريق سوق الخارجة بالوادي الجديد‎ 5 آلاف جنية تعويض لمتضرري حريق سوق الخارجة بالوادي الجديد‎

التقى داود  سليمان سكرتير عام محافظه الوادى الجديد المساعد بعدد من أصحاب المحلات التجارية المتضررة من حريق سوق الخارجه بالوادى الجديد حيث ناقش هو واللجنة المشكلة من المحافظة والوحدة المحلية لمدينة الخارجة والشؤون المالية بالمحافظة ومديرية التضامن الاجتماعى والغرف التجارية لوضع آلية تنفذ بصورة عاجلة لتعويض المتضررين من الحريق وأضاف داود ان مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد سوف تصرف لكل متضرر مبلغ 5000 جنيه.

من جانبه قال أحمد دياب أحد أعضاء الغرفة التجارية بالوادى الجديد أنه سوف يرسل مذكرة عاجلة لاتحاد الغرف التجارية بالقاهرة لبحث تعويض هؤلاء ولكل من يحمل سجل تجارى مسجل لدى الغرفة ليتم تعويض المضارين.

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