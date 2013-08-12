علماء: الكوكايين كابح للشهية يحد من قدرة الجسم على تخزين الدهون

فى الوقت الذى أشار فيه عدد من الدراسات السابقة إلى قدرة الكوكايين على كبح الشهية، ومن ثم يمكن استغلاله فى مكافحة غول البدانة، إلا أن الأبحاث الطبية الحديثة كشفت النقاب عن أن الكوكايين – الذى ينتمى إلى فئة المخدرات "أ"- لا يعمل على كبح الشهية فقد بل يحد من قدرة الجسم على تخزين الدهون.

وعلى الرغم من هذا التأثير الحيوى الهام لمكافحة البدانة إلا أن هذا التأثير يتوقف ويزول عند توقف المريض عن تناول هذه المادة المخدرة .

فقد توصل فريق من العلماء بجامعة "كامبريدج"البريطانية إلى أن الأشخاص الذين يتوقفون عن تعاطى الكوكايين تنحسر عنهم فاعليته وفائدته فى كبح الشهية والتخلص من الدهون الزائدة فى الجسم لتزداد أوزانهم بمعدلات كبيرة فى أعقاب التوقف عن التعاطى .