انخفاض البكتيريا المفيدة للأمعاء لدى أطفال الجراحات القيصرية

لندن (أ. ش.أ)

قال باحثون سويديون، إن الأطفال الذين يولدون بعمليات قيصرية تنخفض لديهم معدلات البكتيريا المفيدة الموجودة فى الأمعاء.

وأشار الباحثون بجامعة لينكوبينج إلى أن الأطفال المولودين عن طريق عمليات قيصرية لا يتمتعون بالقدر الكافى من البكتيريا التى تنتقل بشكل طبيعى من الأم إلى طفلها خلال الولادة الطبيعية، الأمر الذى يعرض هؤلاء الأطفال لأعراض مثل الحساسية بسبب مشكلات فى جهازهم المناعى.

وفحص الباحثون، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية، بكتيريا الأمعاء المفيدة عند 24 رضيعا، ولد تسعة منهم بجراحات قيصرية.

وفحص القائمون على الدراسة عينات من هذه البكتيريا عندما بلغ الأطفال أسبوعهم الأول مرورا بالشهر الأول ثم الثالث والسادس ثم عند بلوغهم عامهم الأول انتهاء بإتمام هؤلاء الأطفال عامين من العمر. كما تم أيضا أخذ عينات دم من هؤلاء الأطفال لبحث استجابة أجهزتهم المناعية.

وأظهرت النتائج أن الذين ولدوا بجراحات قيصرية يفتقرون إلى وجود أحد أهم مجموعات بكتيريا الأمعاء المفيدة (العصوانيات) أو اكتسبوها فى وقت لاحق من حياتهم مقارنة بالأطفال المولودين بشكل طبيعى.

وأشار الباحثون إلى أن العصوانيات لم تظهر عند بعض الأطفال المولودين قيصريا قبل مرور عام كامل على ولادتهم، كما أن مستواها منخفض بشكل عام بين هؤلاء الأطفال مقارنة بأقرانهم من المولودين بشكل طبيعى.