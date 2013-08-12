نصائح للوقاية من الإصابة بالفيروس الوبائى "أ"

يعتبر التهاب الكبد الفيروسى هو أحد الأمراض المعدية التى تسببها الفيروسات، وتسبب الضرر لخلايا الكبد، قد يكون الضرر الناتج مؤقتاً وقد يكون دائماً، يتميز التهاب الكبد الفيروسى بوجود خلايا الالتهاب داخل أنسجة الكبد.

يقول الدكتور أحمد رمزى استشارى طب المناطق الحارة ومدرب الإسعافات الأولية المعتمد، إن مرض الالتهاب الكبدى الفيروسى يصيب الجسم بحدوث صفرة الجلد ولاسيما لدى الأطفال.

هناك خمسة أنواع من الالتهاب الكبدى هى (أ، ب، ج، د، هـ)، كما توجد أنواع أخرى غير مصنفة أو غير واضحة الارتباط بالمرض مثل فيروس التهاب الكبد، وينتقل هذا الفيروس فى بعض الحالات من خلال الاتصال الجنسى.

والسبب الشائع فى موت المرضى بالفيروسات الكبدية الفشل الكبدى الحاد، مما يؤدى للغيبوبة والموت، ويكون الالتهاب لدى الأطفال أقل حدة لكنه قد يولد فيما بعد تليفا كبديا وتلفا بأنسجة الكبد أو الفشل الكبدى.

وأضاف رمزى أن الالتهاب الكبدى الوبائى (أ) ينتقل عن طريق الأكل والشرب الملوث بالفيروس، ويعد الذباب، والأيدى الملوثة، وعدم تغطية الأطعمة والمشروبات أهم طرق نقل العدوى من الشخص المصاب بالالتهاب الكبدى الوبائى بفيروس (أ) إلى الشخص السليم.

ويمكن الوقاية من الالتهاب الكبدى الوبائى بفيروس (أ) عن طريق:

> - تغطية الأطعمة والمشروبات

> - غسل اليدين قبل إعداد وتناول الطعام وبعد الخروج من الحمام

> - مقاومة الذباب

> ـ للالتهاب الكبدى الوبائى بفيروس (أ) تطعيم، غير إجبارى ينصح بإعطائه للمسافرين إلى المناطق التى تعانى من تفشى المرض، وكذلك لمرضى الكبد المزمن.